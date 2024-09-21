Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Tarım ve Orman Bakanlığında kayıt dışı hesaplar!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:08

Güncelleme: 21.09.2024 - 15:19

Sayıştay’ın bakanlıklara ilişkin 2023 yılı denetim raporlarında çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Kurumun Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin raporunda muhasebe birimlerince tahsilat ve ödeme amacıyla kullanılan fakat Sayıştay’a bildirilmeyen 1555 adet banka hesabı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bilançosunda yer alan 502 milyon 124 bin 837 TL’nin hangi muhasebe birimlerindeki hangi banka hesap numaralarına ait bakiyelerinden oluştuğunun teyit edilemediği vurgulanan raporda “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının tüm birimleri adına usulünce atanmış muhasebe yetkilisinin kontrolü dışında açılmış banka hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplarda yer alan tutarların muhasebeleştirilmediği görülmüştür. Söz konusu kayıt dışı banka hesapların içerisinden maaş, sosyal tesis ve döner sermaye hesapları çıkarıldıktan sonra kalan 28 milyon 589 bin 725, TL yıl sonu bakiyeli 99 adet hesabın halen kapatılamadığı ve açık kaldığı anlaşılmıştır” bilgisini paylaşıldı.

YETİŞTİRİCİLİK YERİNE TİCARET

Tarım Bakanlığı’nın raporunda ayrıca su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan balıkçı barınakları ve üst yapılarından yararlanma hakkının, ilgisiz kişilerce herhangi bir kiralama sözleşmesi olmadan kullanıldığı aktarıldı.

Raporda “Bu yapılar balıkçılık faaliyetleri için kamu kaynakları ile yapılmış olmalarına karşın, kullanıcıları tarafından ticarete konu edilmekte, alınıp satılabilmekte, lokantalar, yazlık konutlar ve benzeri diğer ticari faaliyetler için kurulup işletilmektedir” ifadelerine yer verildi.

433 BİN İŞSİZ BİLDİRİLMEMİŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporunda ise çalışabilir durumda olmasına karşın İŞKUR’a bildirilmeyen ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilere yer verildi. Bu kapsamda İŞKUR’a bildirilmeyi bekleyen 433 bin 152 kişi olduğu aktarılan raporda “İŞKUR tarafından

durumlarına uygun işlere yerleştirilen kişi sayısı ise 58 bin 764 olup, 3 bin 311 kişi işe yönlendirme, 2 bin 104 kişi işe başlama yardımından faydalanmıştır. İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez reddettiği için nakdî düzenli sosyal yardımları kesilmesi gereken kişi sayısı da 25’tir” denildi.