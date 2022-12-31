Sayıştay'dan KKTC limanı için uyarı: 'Faaliyetler modernize edilsin'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Sayıştay’ın Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ’nin 2021’e ilişkin denetim raporunda, Gazimağusa ile Mersin arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nin mali yapısına ilişkin tespitler yer aldı.

2020’ye ilişkin raporda, özelleştirme kapsamına alınan stratejik öneme sahip şirketin “zarar” ve “sürdürülemez mali yapı” gerekçeleriyle “tasfiye edilebileceği” uyarısında bulunan Sayıştay, 2021 raporunda ise şirketin geleceğine ilişkin belirsizliklerin ortaya çıktığını vurguladı.

ARIZALI FERİBOTLA FAALİYET!

Şirketin geçmiş yıllardan kaynaklı birikmiş zararlarının toplamının 8 milyon 312 bin lira olduğu kaydedilen raporda, “Birikmiş zararların önemli boyutta olması ve işletmecilik faaliyetlerinin eski ve sık sık arızalanan feribotla sürdürülmesi nedeniyle güçlü bir mali yapı oluşturulamadı. Esasen faaliyetlerin modernize edilmesi ve işletmeciliğin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi durumunda finansal yapıda iyileşmenin ve şirketin sürekliliğinin sağlanabileceği ortaya çıkıyor” tespiti yapıldı.

‘GÜÇLENDİRİLMELİ’

Sayıştay’ın uyarılarının ardından TBMM KİT Komisyonu’nda “şirketin stratejik önemi nedeniyle işletme faaliyetlerinin modernize edilerek, kamu sermayeli kuruluş şeklinde faaliyetini sürdürmesinin daha uygun olacağı yönünde karar alındığı” aktarılan raporda, “şirketin özelleştirilmesi konusundaki belirsizliğin giderilmesi, bölgesel anlamda taşıdığı stratejik önemi de dikkate alınarak işletme faaliyetlerinin modernize edilmesi ve mali yapısının güçlendirilmesi konusundaki çaba ve girişimlerin sürdürülmesi” önerisinde bulunuldu.