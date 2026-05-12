Seçilmiş belediye başkanları Silivri'de tutukluyken... Bir Hizbullahçı daha tahliye edildi!

Terör örgütü Hizbullah adına öldürme ve yaralama eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve hükmü Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Melek Sain isimli hükümlünün, daha önce defalarca reddedilen “yargılamanın yenilenmesi” ve “infazın durdurulması” talepleri bu kez kabul edildi ve Gaziantep Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.

CHP'Lİ BAKAN'DAN TAHLİYEYE SERT TEPKİ

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ONLARCA CİNAYETİN FAİLİ TETİKÇİLER SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE EDİLDİ"

CHP'li Bakan şunları söyledi:

"Hizbullah’ın bir tetikçisi daha serbest! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay’da onanmış, kesin hükme bağlanmıştı; aynı mahkeme yargılamanın yenilenmesi talebini dört kez reddetmişti; beşincide birdenbire şartlar oluşuverdi, infaz durduruldu, Melek Sain Gaziantep Cezaevinden sokağa salındı. Ama siz bunu duymadınız, değil mi? Çünkü 'gündem' başka. Gündem magazin. Gündem özel hayat saldırıları.

Gündem CHP’li belediyelere kurulan kumpaslar, sahte itirafçılar, 'konuş, özgürlüğüne kavuş' şantajıyla alınan ifadeler. Gürültü çıkarıyorlar ki, perdenin arkasını görmeyin. Perdenin arkasında ne var? 2019’dan bu yana yüzlerce Hizbullah hükümlüsü; Diyarbakır’da, Batman’da, Mardin’de onlarca cinayetin faili tetikçiler sessiz sedasız tahliye edildi. Mağdur ailelere tebligat bile yapılmadı. Şimdi sıra Melek Sain’deydi. Yarın bir başkası olacak. Bir tarafta seçilmiş belediye başkanları içeride. Diğer tarafta eli kanlı Hizbullah katilleri dışarıda. Memleketin hali pür melali!"