Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Ekrem İmamoğlu farkı açıyor!
ALF Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 3,9 puan önüne geçti.
ALF Araştırma'nın 3-6 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği ve "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
İMAMOĞLU FARKI AÇIYOR
Katılımcıların yüzde 47,2'si İmamoğlu yanıtını verirken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43,3 oldu.
Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.
Ankette İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen AKP'lilerin oranı yüzde 8,5 olurken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı yüzde 2,1 oldu.
MHP'lilerin yüzde 18,4'ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken BBP seçmenin ise yüzde 15,2'si tercihinin İmamoğlu olacağını söyledi.
DEM PARTİ AYRINTISI
DEM Partililerin yüzde 89,3'ü tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.
"Cumhurbaşkanlığı Destek Oranları: Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?"— ALF (@Alfarastirma) March 12, 2025
ALF Araştırma / Seçmen Eğilimleri Araştırma Raporu, Mart 25'
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