Seçim öncesi dikkat çeken gelişme: Hakimler kuraya girmemek için rapor almaya başladı
İktidara yakın Türkiye gazetesi, il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yapılacak atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin kuraya girmek istememeleri nedeniyle sağlık raporu almaya başladığını aktardı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalarla ilgili olarak iktidara yakın Türkiye gazetesinde dikkat çeken bir habere yer verildi.
Buna göre, kurul başkanlıklarına yapılacak atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hâkimler kuraya girmek istemeyince sağlık raporu almaya başladı. Habere göre, sadece İzmir’de 40 civarında birinci sınıfa ayrılmış hâkim sağlık raporu alarak kuraya girmek istemediklerini YSK’ye bildirdi.
Bu durum karşısında YSK’nin ise sözkonusu hakimlerin görevlerini yapmaya engel bir hastalığı yoksa kuraya katılmaları zorunluluğu getirme eğiliminde olduğu belirtiliyor. YSK’nin sağlık raporlarının büyük bölümünü bu yüzden kabul etmeyeceği ve sadece kanser hastalığı sebebiyle alınan sağlık raporlarının kabul edilmesi yönünde görüş bildireceği kaydediliyor. Buna rağmen ad çekmeye katılacak hâkimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hâkimden başlayarak il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak olanlar belirlenecek.
Eski düzenlemeye göre, il-ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini o yerdeki en kıdemli hâkim yürütüyordu. Mart ayında Meclis’ten geçen yeni yasa ile bu kural değiştirildi ve muhalefetin tepkisine rağmen, en kıdemli hâkim yerine birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçim kurulu başkanlıklarına atama yapılması öngörüldü. CHP bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürmüştü. Yüksek Mahkeme ise başvuruyu esastan görüşme kararı almıştı.
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