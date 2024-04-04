Seçimden sonraki ilk MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi’nde (MGK, “Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir” denildi.
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe, bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunuldu.
Toplantıdaki önemli satırbaşları şöyle
“Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin, terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir.
Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir.
Uluslararası topluma, Gazze halkına, yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların sona erdirilmesi, kalıcı barış çabalarına destek vermesi çağrısında bulunulmuştur.
Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiştir.”
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