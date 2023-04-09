Seçime 35 gün kala kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:23

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 13:23

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi durumunda destekçilerinin nasıl davranacağına ilişkin bir anket paylaştı.

1-3 Nisan tarihleri arasında 2 bin 610 kişinin katıldığı, 28 ilde yapılan ankette seçmene, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce adaylıktan çekilirse aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 23,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,5

Sinan Oğan: Yüzde 24,3

Kararsızım: Yüzde 4,2

Protesyo oy: Yüzde 16,2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 1,1