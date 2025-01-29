Seda Selek'e 'bilirkişi' gözaltısı: Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişi ile Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydının, Halk TV'de sunucusu olduğu 'Neden Sonuç' isimli programda yayınlanması gerekçesiyle, "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla dün gözaltına alınan sunucu ve gazeteci Seda Selek'in emniyetteki ifadesine Cumhuriyet ulaştı.

23 yıldır gazeteci olduğunu belirten Seda Selek, dört yıldır Halk TV'de çalıştığını, daha öncesinde TV 8, 24 TV ve Haber Global kanallarında çalıştığını, halen Halk TV'de hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında 'Neden Sonuç' programını hazırlayıp sunmakta olduğunu kaydetti.

"HABERLEŞTİRİLMESİ BENİM İNİSİYATİFİMDE DEĞİLDİR"

Seda Selek, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben canlı yayında olduğum anda rejiden bana sıcak bir gelişme oldugu yönünde kulağıma bir bilgi geldi. Bunun dışında daha öncesinde bir bilgim yoktur. Zaten tanzim edilen çözümleme tutanağında 'Evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar. Barış Pehlivan paylaştı, herhalde ben de bilmiyorum' şeklindeki ifademden de yayında dinlenen ses kaydı konusunda haberdar olmadığım anlaşılabilecektir. Ben hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında rutin yayın yapmaktayım. Söz konusu ses kaydının moderatör olduğum program sırasında yayınlanması tamamen İBB Başkanının basın açıklamasından hemen sonra bizim yayına girmemizden kaynaklı tesadüfi bir durumdur. Bu da yine söz konusu ses kaydı konusunda herhangi bir bilgimin olmadığının da bir başka göstergesidir. Ayrıca söz konusu ses kaydının haberleştirilmesi benim şahsen karar verebileceğim bir konu da olmayıp, bu konudaki inisiyatif kanal yönetimine aittir. Üzerime atılı olan suçlamayı kesinlikle işlemedim. Söz konusu ses kaydının alınması, yayına ulaştırılması ve yayınlanma kararında hiçbir dahlim yoktur."