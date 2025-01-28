Son Dakika... Barış Pehlivan gözaltına alındı!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:17

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltrına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini yayınlayan Halk TV ile yayının sunucusu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği" gerekçesiyle, Türk Ceza Kanununun, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan açılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Pehlivan bu soruşturma kapsamında, akşam saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"MÜCADELEMİN BEDELİNİ ÖDEMEK ÜZEREYİM"

Gözaltına alınmadan önce konuşan Pehlivan, şunları söyledi:

"22 yıl boyunca 5 kez cezaevi yüzü gördüm AKP iktidarında. Bütün gazetecilik hayatım bu ülkede adil bir düzenin kurulması, sadece adaletin hüküm sürmesi için mücadeleyle geçti. Şimdi görülüyor ki yine bu ülkede adil bir düzenin kurulması için yaptığım mücadelenin bedelini ödemek üzereyim. Altıncı kez cezaevini göstermeye çalışıyorlar. İBB başkanının hedefinde olan bilirkişiye HalkTV olarak mikrofon uzatmışız ve İmamıoğlu'nun tüm iddialarını yalanlamış. Tıpkı, bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi gibi. Ama biz gözaltı yoluna götürülüyoruz. Benim tek derdim 'bu iddialara ne diyorsunuz' diye sormaktı. Ama şimdi HalkTV binasının önünde polisler var. Beni almaya gelmişler. Herkese teşekkür ediyorum, görüşmek üzere."