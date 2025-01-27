Son Dakika... Halk TV ile Barış Pehlivan'a 'bilirkişi' soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefonla görüşmesini izinsiz olarak kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla Halk TV ve gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika... Halk TV ile Barış Pehlivan'a 'bilirkişi' soruşturması
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 27.01.2025 - 22:17

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de düzenlediği basın açıklamasında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayınlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vermişti.

HALK TV İLE PEHLİVAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Halk TV ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkında, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturmaya başlanmıştır."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Halk TV #Barış Pehlivan

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