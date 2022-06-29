Sedat Peker, AKP’li Külünk’le yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesini paylaştı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:24

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Haziran 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la “helalleşeceğini” söylediği dokuzuncu videosunu ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan görüşmesi gerekçesiyle ertelediğini duyurmuştu.

Peker, AKP MKYK üyesi Metin Külünk'le yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesini yayımladı. Peker'e ait olduğu belirtilen ‘Deli Çavuş’ isimli sosyal medya hesabı, Twitter'dan söz konusu görüşmenin kaydını paylaştı.

"METİN KÜLÜNK'ÜN RİCASI..."

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Nedim Şener daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bugün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın.

Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Dr. Sedat seni de tedavi edeceğim. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var. Senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (Diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (Tedavim devam edecek.)"