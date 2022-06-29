Uğur Dündar'a 'Sedat Peker' davası: Arkasından Süleyman Soylu çıktı...

29 Haziran 2022 Çarşamba, 08:15

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın, YouTube'da paylaştığı videolarla birçok konuda iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin attığı bir tweet ile yaptığı bir konuşmadan dolayı 2 yıl hapsi istendi.

Sözcü gazetesi yazarı Dündar hakkındaki iddianameyi İstanbul Beykoz Savcılığı hazırladı, Beykoz Asliye Mahkemesi tarafından da kabul edilerek dava açıldı.

İHBARI, SOYLU YAPTI

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, söz konusu ihbarı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Soylu'nun ihbarında, Uğur Dündar'ın, 25 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” paylaşımı ile bir televizyon programında yaptığı, “Peker yolsuzluk ve hırsızlar konusunda irin toplamış bir çıbana iğne batırdı. Hakikat adına teşekkür etmemiz lazım” değerlendirmesi, “suçu ve suçluyu övmek” olarak nitelendirildi.

DELİL KABUL EDİLDİ

İddianamede, bu ihbarın delil kabul edildiği belirtilerek, “Hakkında suç örgütü kurma suçundan yakalama kaydı bulunan Sedat Peker isimli şahsın yurt dışından internet aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlar ve devlet yetkililerine karşı mesnetsiz iddiaları kapsamında, kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlikelerin de ortaya çıktığının her türlü izahtan vareste olduğu, bu kapsamda şüphelinin aynı suç işleme kararı icrası kapsamında söylemleri ve paylaşımları kapsamında zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi de, Dündar'ın 2 yıla kadar hapsinin istendiği bu iddianameyi kabul ederek dava açtı.