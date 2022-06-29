Gözler yine Sedat Peker’in üzerinde...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Faili meçhul cinayetler...

Uyuşturucu trafiği...

Kayıp silahlar...

AKP’nin paramiliter gücü, SADAT yapılanması...

Banka hırsızlıkları... Rüşvet çarkı...

Sezgin Baran Korkmaz’ın merkezinde yer aldığı karapara aklama, siyasetçi, gazeteci, bürokrat satın alma iddiaları...

Sedat Peker’in her biri iktidar düşürecek iddia ve ifşalarının üzerine gidilmedi.

Tek bir savcı bu iddiaları incelemeye almadı. Peker’in suçladığı isimler ya suskunluğa gömüldü ya da “yalan bunlar” demenin ötesinde kendilerini aklayabilmek için yargı yoluna başvurmadılar.

AKP’nin medya tekeli, iddiaların üzerini örttü ve eşzamanlı olarak sosyal medya yasası ile “sorgulayan” gazetecilere, eleştiren yurttaşlara hapis yolu gözüktü!

Peker’in iktidarda yarattığı yangın, parti devletinin örtüsü ile söndürülmeye çalışıldı...

Tam alevler söndü derken, Peker bir takım gizli görüntüleri servis ederek dikkatleri yeniden üzerine çekti...

İlkesel olarak detayını yazmıyorum. Bence mesele ifşa edilen gizli görüntülerin çok ötesinde...

Kaset savaşları siyaseti yeniden dizayn edebilir ve seçmen bundan çok sıkıldı.

Siyaset yapan insanlar özenli yaşamalı... Topluma açıklayamayacakları bagajı olanlar siyasete girmemeli...

Peker’in kasetlerini bırakıp iddiaları ile ilgili yargıyı harekete geçirmeye, kamuoyunda bu iddiaları aydınlanıncaya kadar canlı tutmaya gayret etmeli.

YANGINLARIN SORUMLUSU KİM?

AKP iktidar olduğu günden bu yana iki yasayı hallaç pamuğu gibi salladı, değiştirdi, dönüştürdü...

Biri kamu ihale yasası, diğeri Orman Kanunu...

İki yasada yapılan değişiklikler de rantın, yağmanın önünü açmak içindi...

Orman Kanunu’ndaki her değişiklik, ormanların biraz daha fazla yok edilmesine neden oldu...

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Orman köylüsünü dışlayıp, aç kalan insanları şehirlere sürgün eden AKP

Köylü ormandan çıkınca yangınla mücadelede zaafiyet yaratan AKP

Milli parkları imara açan AKP

Orman alanlarındaki yerleşimi “yasal” hale getiren AKP

Orman yağmasını, kıyıların talanını özendiren, önünü açan AKP

Ormanlarımızı çokuluslu şirketlerin ucuz hammadde kaynağına dönüştüren AKP

Orman alanlarını maden aramaya açan AKP

Ormanlık alanları yasa ile “orman dışına” çıkaran AKP

Orman içlerinde dini tesis adı altında yapılaşmaya ruhsat veren AKP

Ormanlarımız üç yıl boyunca cayır cayır yanarken Türk Hava Kurumu uçaklarını hangarlara kilitleyen AKP

Dünyanın en iyi yetişmiş havadan yangın söndürme filosu THK’yi dağıtan, pilotları işten atan AKP

Yangınla mücadeleyi yandaş şirketlere aktarıp özelleştirmeye çalışan AKP

Sadece Muğla’da, Muğla ilinin yüzde 65’ine maden arama ruhsatı veren AKP

4 milyon TL harcayıp dört adet THK uçağını son yangınlara da yetiştiremeyen ama bölge müdürlerinin altına 6 milyon TL’lik arazi aracı veren AKP

Yanan orman alanlarındaki milyonlarca metreküp orman varlığını yandaş firmalara peşkeş çeken AKP

Ormanda yaşlı ağaç bırakmayıp, planlamanın çok üzerinde ağaç kesimi ile orman alanlarını giderek kurutan AKP

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AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na diyor ki: “Yangının çıktığı büyükşehir belediyesi sende... Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz... Biz ‘Burası CHP belediyesidir’ demedik gereken adımları attık...”

Muğla başta olmak üzere yerel yönetimlerin verdiği büyük mücadele ortada...

Erdoğan sorumluluğu üzerinden atmak için anayasanın açık hükmünü de yok sayıyor.

Orman yangınları ile Orman Bakanlığı ve bağlı genel müdürlük mücadele eder. Bunun için bütçeden pay alır...

Ancak mesele gerçekler değil tabii...

Tarım Orman İş Sendikası başkanı Şükrü Durmuş ile konuşuyorum,

“Suçu başka yerde aramasın iktidar... Bu yıkımı siz yarattınız, siz hesap vermelisiniz” diyor.