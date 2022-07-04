Sedat Peker Bekir Bozdağ'a yüklendi, yarını işaret etti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:27

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ara verdikten sonra yeniden başladığı ifşaları gündem olmayı sürdürüyor. Peker tarafından kullanıldığı belirtilen "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından Peker'le ilgili bir soruşturmanın olduğu iddiasının ardından peş peşe açıklamalarda bulunuldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yönelik sert ifadeler kullanan Peker, yarını işaret ederek, "Ulan Bekir Bozdağ sen de şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanı olarak o koltukta oturacaksın. Süslü Sülü'nün talimatı ile devletin namusunu koruyan Savcı Sayın Alparslan Tufan’ı görevden alacaksın. Sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun. Pambıkören yarın gündemimizde sen yoksun. 40 yaşından küçük kardeşlerim yarın size öyle bir hikaye anlatacağım ki siyasilere neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız" dedi.

Deli Çavuş isimli hesaptan yapılan paylaşımlar şöyle:

''Ulan Bekir Bozdağ sen de şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanı olarak o koltukta oturacaksın. Süslü Sülü'nün talimatı ile devletin namusunu koruyan Savcı Sayın Alparslan Tufan’ı görevden alacaksın. Sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun. Pambıkören yarın gündemimizde sen yoksun. 40 yaşından küçük kardeşlerim yarın size öyle bir hikaye anlatacağım ki siyasilere neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Temiz toplum diyenlere neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Maaşı namusu kadar olan gazetecilere (orijinaller baş tacı) neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Pambıkören yarın sen izinlisin. Yarın önemli işlerimiz var görüşeceğiz. Namusunuz yok lan sizin. Bu namussuzlukları görüp de eşine dostuna anlatmayan yani duyulmasını sağlamayanlar ise gelecek yıllarda ne şekilde anılacağınızı göreceksiniz. Bu konunun hakemliğini tarihe bırakıyorum. Ulan nasıl bir kahpelik yaptıklarını görmüyor musunuz? Arkadaş bu kadar zulüm olmaz demiyor musunuz? Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksiniz yenileceksiniz...''