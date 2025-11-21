Sedat Peker, Rojin Kabaiş davası için para ödülü vadetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Van Gölü kıyısında ölü olarak bulunan Rojin Kabaiş için "harekete" geçti. Peker, olayın aydınlatılmasıyla ilgili bilgi, belge ve delil getirene para ödülü vereceğini açıkladı.

Sedat Peker, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajda cinayet ile ilgili bilgi belge ve delil kim sağlarsa 25 milyon lira vereceğini ifade etti.

Peker şöyle konuştu:

"Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir.

Öğrencilersе üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkânları seferber ederim."

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 25 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Genç kızın, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.