Peker telefon görüşmesi paylaşmıştı: AKP'li Metin Külünk'ten ilk 'tepki' geldi
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımları üzerine ne açıklama yapacağı merak konusu olan AKP MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından 'şiir' paylaşımı yaptı.
Bir süredir ara verdiği devlet-siyaset-sermaye ilişkilerine dair paylaşımlarına yeniden başlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, son olarak AKP MKYK üyesi Metin Külünk'le yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesini yayımladı.
Peker'e ait olduğu belirtilen ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı, söz konusu görüşmenin kaydını paylaştı. Peker, paylaşımında Hürriyet yazarı Nedim Şener'e hitaben de "Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (Diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (Tedavim devam edecek.)" ifadelerini kullandı.
Bu kaydın ardından vereceği yanıt merak konusu olan AKP'li Metin Külünk, sabah saatlerinde Twitter hesabından ilginç sözler paylaştı. Külünk'ün iki ayrı tweet'le yaptığı, "şiir" tadındaki paylaşımları şöyle:
"Düşeriz yollara
Avuçlarımız
toprakta NASIR tutmuş avuçlarımız ile
Güneş toplamaya başlarız gün boyu
Ta ki avuçlarımız yoruluncaya dek
Ayın göğsünde uyuyarak
Bir başka sabaha umutlarımızı Nuh’un gemisi eyleyip
Hırcın dalgalarda yorulmuş İnsanlığa koşarız biz
Karanlıkta güneşi taşırız dolu heybelerimizde
Bir bir güneş toplamaktır ödevimiz
Yüreğine dokunduğumuz her insanı heybemizde sırtlanmak
Verdiğimiz sözde SADIK kalmaktır
Bir akılda varolup
Vicdanlarda Ağrı dağı olmaktır"
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