Peker telefon görüşmesi paylaşmıştı: AKP'li Metin Külünk'ten ilk 'tepki' geldi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:07

Bir süredir ara verdiği devlet-siyaset-sermaye ilişkilerine dair paylaşımlarına yeniden başlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, son olarak AKP MKYK üyesi Metin Külünk'le yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesini yayımladı.

Peker'e ait olduğu belirtilen ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı, söz konusu görüşmenin kaydını paylaştı. Peker, paylaşımında Hürriyet yazarı Nedim Şener'e hitaben de "Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (Diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (Tedavim devam edecek.)" ifadelerini kullandı.

Bu kaydın ardından vereceği yanıt merak konusu olan AKP'li Metin Külünk, sabah saatlerinde Twitter hesabından ilginç sözler paylaştı. Külünk'ün iki ayrı tweet'le yaptığı, "şiir" tadındaki paylaşımları şöyle:

"Düşeriz yollara

Avuçlarımız

toprakta NASIR tutmuş avuçlarımız ile

Güneş toplamaya başlarız gün boyu

Ta ki avuçlarımız yoruluncaya dek

Ayın göğsünde uyuyarak

Bir başka sabaha umutlarımızı Nuh’un gemisi eyleyip

Hırcın dalgalarda yorulmuş İnsanlığa koşarız biz

Karanlıkta güneşi taşırız dolu heybelerimizde

Bir bir güneş toplamaktır ödevimiz

Yüreğine dokunduğumuz her insanı heybemizde sırtlanmak

Verdiğimiz sözde SADIK kalmaktır

Bir akılda varolup

Vicdanlarda Ağrı dağı olmaktır"