Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha

30 Haziran 2022 Perşembe, 23:18

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin attığı bir tweet ile yaptığı bir konuşmadan dolayı, gazeteci Uğur Dündar'ın 2 yıl hapsi istenmişti. Bu konudaki ihbarı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.

Soylu'nun ihbarında, Uğur Dündar'ın, 25 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” paylaşımı ile bir televizyon programında yaptığı, “Peker yolsuzluk ve hırsızlar konusunda irin toplamış bir çıbana iğne batırdı. Hakikat adına teşekkür etmemiz lazım” değerlendirmesi, “suçu ve suçluyu övmek” olarak nitelendirildi.

SEDAT PEKER DEVREDE

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker’in, geçen sene yayınladığı videolar ve paylaşımları ülke çapında infial yaratmıştı. Arrından, BAE tarafından Peker'e kademeli olarak sosyal medya yasağı getirilmişti. Sedat Peker, kendisine yakın olduğu belirtilen hesaplardan açıklamalar yapmaya devam ediyor.

BİR 'DEMİRÖREN' ÇIKIŞI DAHA

Son olarak Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesaptan bir dizi paylaşımda bulundu. Yayınladığı videolarda Demirören Grubu'nun ve Yıldırım Demirören'e yönelik iddialar öne süren Peker, bir kez daha Demirören'i hedef aldı.

Sedat Peker, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaparak "Uğur Ağabey, lütfen kendini üzme" dedi. Ardından da, "Yarın size Demirören dosyasını açacağım" ifadelerini kullandı.

Peker paylaşımının devamında, "Kıymetli büyüğüm Uğur Dündar abi, beni yani suçluyu övmek için sizi mahkemeye çağırdıklarında, lütfen şunu söyleyin; Sedat Peker hakkında bir tanesi Bursa'da, bir tanesi de İstanbul'da 2 tane dava var. Ancak her 2 dosyada da bir tane tutuklu sanık yok. Hem teknik olarak hem de kanunen övdüğümü iddia ettiğiniz kişi yani Sedat Peker, nasıl suçlu olabilir?" dedi.

Peker, Demirören dosyasını açacağını söyleyerek Demirören ailesini "Milangaz'ı sahibini kandırarak ele geçirmek, OYAK'ı soymak, Rumların ve Yahudilerin mallarına çökmekle" suçladı.