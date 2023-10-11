Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet’e konuştu: Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olduğunu da duyuran Yetişkin, Seferihisar Belediyesi olarak çiftçiye verdikleri desteklerden ve kültür sanat faaliyetleri hakkındaki çalışmalarından bahsetti.

Yetişkin, Seferihisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe verdikleri önemi dile getirdi. “Ben sosyal belediyeciliği tamamen vicdani bir şeymiş gibi görüyorum. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, elektriğe ulaşamıyor, suya ulaşamıyor, yani normal yaşamsal şeylerine ulaşamıyor. Bizim belediyeci olarak o insanlara ulaşmamız gerekiyor. Sosyal belediyecilik sadece yol yapmak değil” görüşünü dile getirdi.

YARDIM KARTI

Yetişkin, gıdaya ulaşımı olmayan insanlara Seferikart adlı bir sosyal yardım kartı verdiklerini belirtti. Süreci “En başta insanların gıdaya ulaşması lazım, gıdaya ulaşamayan insanlar vardı. Onlara Seferikart denen bir kart çıkardık, bu karta evin hane halkının durumuna göre belirli bir miktar yükleniyor, ihtiyaç sahipleri bu kartları kullanarak bizim halk marketlerimizden ihtiyacı olan ürünleri alabiliyorlar” ifadeleriyle anlattı.

İsmail Yetişkin konuşmasında çevre köylerde yapılan organik tarıma verdikleri destekleri anlatırken teknik ve maddi konularda üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi. Yetişkin “Mesela Orhanlı köyümüz var, şu anda Türkiye’deki organik pazarlarda en fazla ürün yetiştiren köylerden bir tanesi. Ayrıca bu ürünleri köy pazarlarımızda da satıyorlar, köylünün faydalanması için. Tamamen üreticilere ait, üreticinin kendi yetiştirdiği ürünler uygun fiyatla satılıyor. Bu durum yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. Örneğin domates fiyatlarında bizim desteklediğimiz üreticiler 10-15 liralık bir farkla ucuza satış yapıyorlar. Bunlar sağlıklı, organik ürünler” ifadelerini kullanarak bahsetti.

‘2500 YILLIK SOSYALLİKLER’

Son olarak Seferihisar’daki kültür faaliyetlerine de değinen Yetişkin, diğer CHP belediyeleriyle yaptıkları kültürel işbirliklerinden bahsetti. Yetişkin, “Her belediye kendi yöresine ait olmak üzere eşzamanlı festivaller yapıyor. Örneğin Seferihisar sanatçılar şehri biz sanatsal faaliyetler üzerinde suruyoruz. Foça, deniziyle ünlü, denizcilikle ilgili festival yapmasını istedik. Yeni sosyal etkinliklerle yaklaşık 2500 yıl önce bu topraklarda yapılmış sosyal etkinlikleri tekrar başlattık” ifadelerini kullandı.

KADINLARA YÖNELİK PROJELER

Yetişkin, evde sosyal destek uygulamalarından da bahsetti. Başta yaşlılar olmak üzere kendine bakabilecek durumda olmayan herkese hizmet verildiğini söyledi. Evde sosyal destek birimlerinin sağladığı bu hizmetler arasında psikolog, temizlik, tedavi, bakım ve kuaför hizmetleri bulunuyor.

Kadınlara yönelik projeler de gerçekleştirdiklerini belirten Yetişkin, “Kadın danışmanlarımız var, kadın tiyatroları kurduk sosyalleşmelerini sağladık. Örneğin Ulamış köyünde 70 yaşında Suna Hanım var, o şu anda bizim programımızla viyola çalmayı öğrendi” diye konuştu.