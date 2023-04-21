Seher Yaşayacak, İtalya'da iltica talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı
Gazeteci Seher Yaşayacak, İtalya'da iltica talebinde bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı.
Sosyal medyadan paylaştığı haber içerikleriyle tanınan Seher Yaşayacak, hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
İtalya’da iltica başvurusu yaptığı, İtalyan makamlarının başvuruyu reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yaşayacak, bu iddiaların yasa dışı bahis çetesinin yaydığını ve kendisi ile ailesine yönelik operasyon çekildiğini ifade etti.
7) Bir de “iltica başvurum reddolmuş gibi” ikinci bir hikaye uydurmuşlar. Biz yine avukatlarımla çok güldük. Diyeceksiniz ki ölüm tehditleri nerede? Hemen şiddetin dozu artırılmış şekilde bugün şahsım, Sedat Peker, Emre Olur ve ailemin nasıl hedef olduğunu anlatayım.— Seher Sultan (@sehersultan1912) April 21, 2023
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- CHP konvoyuna tekmeli-küfürlü saldırı
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Ünlü sunucudan sevenlerine kötü haber!
- En mükemmeliyetçi 3 burç
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- Kılıçdaroğlu'ndan 'mezarlık' açıklaması