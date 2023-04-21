Seher Yaşayacak, İtalya'da iltica talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı

Gazeteci Seher Yaşayacak, İtalya'da iltica talebinde bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 23:16
Seher Yaşayacak, İtalya'da iltica talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı
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Sosyal medyadan paylaştığı haber içerikleriyle tanınan Seher Yaşayacak, hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

İtalya’da iltica başvurusu yaptığı, İtalyan makamlarının başvuruyu reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yaşayacak, bu iddiaların yasa dışı bahis çetesinin yaydığını ve kendisi ile ailesine yönelik operasyon çekildiğini ifade etti.


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