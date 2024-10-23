Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:13

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babası Şaban Dalgılıç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı TBMM'ye çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun şehit düşmesi sonrası borçlarını ödemek için evini satarak Karaburun’da konteynerde yaşayan Dalgılıç, Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmralı Adası'ndaki cezaevinde tutulan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın "tecridi" kalkarsa TBMM’ye gelip DEM Parti kürsüsünden konuşması gerektiğini belirtmesinin terörle mücadelede kanun kapsamında suç teşkil ettiğini ifade ederek Karaburun Adliyesi’nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık çıkışı açıklama yapan Şaban Dalgılıç, "Kırk yıl süren çatışmayı, bu kadar canı, Apo katili Meclise gelsin diye mi verdik? Devlet Bahçeli terörü örgütünü övmekten yargılansın." dedi.