Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç'ın babası Şaban Dalgılıç'tan Bahçeli hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babası Şaban Dalgılıç, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun şehit düşmesi sonrası borçlarını ödemek için evini satarak konteynerde yaşayan Dalgılıç, “Kırk yıl süren çatışmayı bu kadar canı, Meclis’e gelsin diye mi verdik?” diye sordu.

