Şehit polis memuru Serkan Hızlı için İzmir'de tören düzenlendi

Manisa’dan İzmir istikametine seyir halinde olan tırın İstanbul Caddesi’nde karşı şeride geçerek aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarpıp devrildiği dün yaşanan kazada ağır yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri, emniyet ve askeri personel ile şehidin annesi Hatice Hızlı, babası Enver Hızlı ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve duaların ardından şehidin öz geçmişi okundu. Törende, şehit polis memuru Serkan Hızlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törenin ardından şehit polis memuru Serkan Hızlı’nın naaşı, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

1992 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Serkan Hızlı’nın, 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladığı, şark görevini Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde tamamladığı ve 2 Eylül 2019 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü emrine atandığı belirtildi.

Bekar olan Hızlı’nın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.