Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından toplanan Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Peki, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Hakan Şimşek kimdir? Hakan Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

HAKAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplantı yapıldı. 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunan mecliste, AK Parti ve MHP aday çıkarmadı. Bir başka CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da duruma tepki göstererek aday oldu.

31 meclis üyesinin 23'ünün oyunu alan Hakan Şimşek, yeni Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi.

1971 doğumlu olan Hakan Şimşek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Şimşek, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, aynı yıl belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.