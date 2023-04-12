Selahattin Demirtaş: Vasiyetimi tutanağa geçiriyorum

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:41

Güncelleme: 12.04.2023 - 18:05

IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te yapılan protestolar gerekçe gösterilerek eski HDP Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 17’si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobane davasının 22. duruşması bugün görülüyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezeevi’nden SEGBİS ile katıldı. Savunma yapan Demirtaş geçen günlerde halktv.com.tr’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM üyelerini aradığına ilişkin habere değindi.

Demirtaş savunmasında özetle şunları söyledi:

“Bariz AKP-MHP faaliyeti yürütüyorsunuz. Onların siyasi emellerine hizmet etmek için çabalıyorsunuz. Deprem günü ilk kez geçici olarak tahliye dilekçesi verdim. Canlarımız deprem altında karar vermeye tenezzül etmediniz. Karşımızda bir hukuk hassasiyeti, adalet hassasiyeti olan heyeti geçtik insani hassasiyeti olan bir heyet de değilsiniz. AKP seçim komisyonu olarak vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Siz yargıç değilsiniz. Yargının meşrutiyetine saygımız sonsuzdur. Cüppe giymiş olmanız, durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı verecek sözümüz yoktur. Bu bir siyasi çalışmadır. Biz de çalışmamızı seçimde yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum, Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu kumpasın baş sorumlularıdır. Suç duyurumu tutanağa geçiriyorum, vasiyetimi tutanağa geçiriyorum. Türkiye siyasi tarihinin en ağır darbesine sizi ortak ederek halkı perişan ettiler. Hiç kimseye seçime müdahale için hapis yatırmadılar. Ben ne kadar siyasetçi isem siz de o kadar siyasetçisiniz. Bitti, çoktan bitti. Bu kürsüden seçime müdahale etmenize sessiz kalmayacağız. Siz kumpasçısınız, sahte delil koydunuz dosyaya. Siz seçimlere darbe yapan insanlarsınız. Sizin bizi suçlama hakkınız yok, biz sizi suçluyoruz. Erdoğan’dan, Uçum’dan, Bozdağ’dan ve Fahrettin’den gelen talimatları uyguladınız. Sizinle bağımsız yargının önünde, o salonda çatır çatır hesaplaşacağız.”

"İNSANİ HASSASİYETİ OLAN BİR HEYET GÖRMEDİK"

"Sözlü olarak biz hukuka bağlıyız demeniz bir şey ifade etmiyor. Bizim sorgumuz alınmadı. Ne zaman ki sorgu sırası bize geldi, mütalaa kararı verdiniz. Erdoğan, bu mütalaayı meydanlarda karar olarak pazarlarım diye düşünüyor. Baştan beri diyoruz, verebileceğiniz en büyük cezayı verin. Eğer hesap bizi suçlu diye göstererek muhalefete oy verilmesini engellemekse, bu celsede cezayı verin. İddia ediyoruz, bu mahkemede verilecek her karar politikaya hizmet edecektir. Zaten CMK’ya göre çalışmıyorsunuz. Bariz AKP-MHP faaliyeti yürütüyorsunuz.

İlk defa depremde geçici olarak tahliye kararı istedik. Karşımızda hukuk hassasiyeti, adalet hassasiyeti olan heyeti geçtik, insanı hassasiyeti olan bir heyet görmedik. Bugünden sonra vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Siz yargıç değilsiniz, burası mahkeme değil. Cübbe giymiş olmanız durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı verecek savunmamız yoktur. Sandıktan ne karar çıkarsa çıksın, siz de bu kumpas suçunu işleyenler de bağımsız yargı önünde hesap vermekten kurtulmayacak. Siz, sahte kumpas delillerini dosyaya koydunuz, tutuk gerekçesi yaptınız, biz olmadan tanık dinlediniz. Tahliye pazarlığı karşısında beyanda bulunan kişilerin tüm çelişkilerini kanıtlamamıza rağmen tutuk gerekçesi yaptınız. Biz halkımız için 6 buçuk milyon yıl da yatarız ama hesabını da sorarız.

"VASİYETİMİ TUTUNAĞA GEÇİRİYORUM"

AYM üyeleri, bu dosyadaki kumpasa müdahale etmeyen HSK üyeleri kumpas yoluyla örgüt kurarak seçimlere müdahale etmektedir. Gününü bekliyoruz. Dünya sultan Süleyman’a kalmış mı Tayyip Erdoğan’a kalacak? Size söz olsun, sanık sandalyesine siz oturacaksınız. Tutanaklara geçsin diye söylüyorum. Vasiyetimi tutanağa geçiriyorum, suç duyurumu tutanağa geçiriyorum. Siz bizi burada tutarak suç işlediniz. Diktatörlüğü inşa ettiniz. Referanduma, seçimlere müdahale ettiniz. En ağır siyasi darbeye sizi dahil ederek halkı perişan ettiler. Yaptığınız şey yargıç gibi davranmak. Seçime 33 gün kala o kürsüden seçime müdahale etmenize sessiz kalmayacağız. Siz kumpasçısınız. Dosyaya sahte delil koydunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlere müdahale eden, açıkça darbe yapan insanlarsınız. Sizin bizi suçlamaya hakkınız yok. Siz suçlusunuz. Fahrettin Altun’dan, Erdoğan’dan, Bekir Bozdağ’dan talimat aldığınız için. Mütalaayı bugün alıp almamanız umurumda değil. 150 yıl vermezseniz hatırım kalır. Ama sizinle bağımsız mahkemelerde çatır çatır hesaplaşacağız. Biz halkımızı sandıkta bu faşist iktidarı gömmeye davet ediyoruz. Çalışmaya davet ediyoruz.”

"BU DOSYAYI SEÇİME YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Gülten Kışanak deprem felaketinden en çok kadınların etkilendiğini ve bu travmanın yükünü taşıdıklarını, yaşamı var etme mücadelesini sürdürdüklerini söyledi. Savunmasını yapan Kışanak dava dosyasına giren belgelerin taraflarına tebliğ edilmediğini aktardı.

Kışanak, “Son yaptığınız 3 duruşmanın SEGBİS kaydını bile bize tebliğ etmediniz umurunuzda değil. Siz size verilen siyasi talimatın gereğini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu dosyayı seçime yetiştirmeye çalışıyorsunuz. ‘Karar yetişmez bari mütalaa verelim’ diyorsunuz” dedi.

Tüm taleplerinin reddedildiğini belirten Kışanak, “Üzerinize giydiğiniz cüppeyi bu kadar boşa sayıyorsanız, sizin umurunuzda değilse bizim hiç umurunuzda değil. Biz davacıyız, davalı değil. Biz bu kumpası kuranlara karşı davacıyız. Sanık olacak olan kumpası kuranlar” diye konuştu.