Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi.
Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahir Demirtaş, 14 Mayıs seçimleri öncesi kalp krizi geçirmişti. Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Selahattin Demirtaş, ameliyat sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jetle Diyarbakır'a getirilmişti.
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