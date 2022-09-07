Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin sitesinde verilen sözleri nasıl ve neden servis edildi? Bir provokasyonun perde arkası

07 Eylül 2022 Çarşamba, 21:12

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'a ait olduğu ileri sürülen bir açıklama, dün ( 6 Eylül 2022) öğle saatlerinde beklenmedik bir şekilde haber sitelerinde yer aldı.

Başta T24 olmak üzere bazı internet sitelerinde yer alan habere göre Demirtaş, kamuoyunda 'Kobani olayları' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen, protesto ve şiddet olaylarının Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16. duruşmasının 6. periyodunda PKK lideri Abdullah Öcalan ile siyasilerin görüşmesi gerektiği yönünde sözler sarf etti.

Demirtaş'ın savunmasında "Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir. Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir" dediği iddia edildi ve bu iddia basına servis edildi.

Cumhuriyet, Demirtaş'a ait olduğu ileri sürülen sözleri doğrulatmaya çalıştı. Akşam saatlerine kadar güvenilir bir kaynaktan Demirtaş'ın ifade metnine ulaşılamadı.

Bu sırada Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil ile görüşme sağladı.

Mollaveisoğlu, Karavil'e haberlerin tutarsızlığıyla ilgili şüpheler olduğunu, iddianın doğrulanmaya muhtaç olduğunu belirtti.

Karavil önce mahkemede Demirtaş'ın söylediği ileri sürülen sözleri Demirtaş'a yakın olduğu düşünülen kaynakların geçtiğini ve güvendiklerini belirtti.

Ancak bir buçuk saat sonra Mollaveisoğlu’na telefonla dönen Karavil, “Haklıymışsınız avukatlarından, dava dosyasından gerçek cümleleri buldum. Demirtaş aslında ‘Sorunlar silahla şiddetle çözülemez, PKK silah bırakmalıdır. Bunun için de Öcalan ile görüşülmelidir” demiştir” dedi.

Selahattin Demirtaş, mahkeme salonunda "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir" dememişti.

Medyaya servis edilen sözlerin aksine, PKK'nin silah bırakmasının şart olduğunu ve silah bırakmayı sağlamak için İmralı'da bulunan Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini dile getirmişti.

6 Eylül 2022 tarihi akşam saatlerinde HDP de resmi sitesi hdp.org.tr'de medyaya servis edilen bu provokatif açıklamayı yayımlayınca Demirtaş'ın sözlerinin gerçek olduğuna dair bir şüphe kalmadı.

Ne var ki HDP de, servis edilen provokatif ve bağlamından koparılmış açıklamayı ciddiye almış ve resmi sitesinde yer vererek hataya düşmüştü. Çünkü gerçekte Demirtaş bu sözleri kullanmadı.

HDP'nin bazı haber sitelerini kaynak alarak bu gerçek olmayan açıklamaya resmi sitede yer vermesi beraberinde şu soruyu akla getirdi. Duruşmaya birçok HDP’li milletvekilinin yanı sıra çok sayıda avukat ve izleyici katıldı. Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı Avukat Hakları Merkezi’nden (AHM) bir temsilci de gözlemci olarak yer aldı. Yani kalabalık bir grup Demirtaş'ın sözlerinin çarpıtıldığına bizzat tanıklık etmişti.

Bir süre sonra Zınar Karavil, sosyal medya hesabından "Demirtaş bugün duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK'nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti. Demirtaş'ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca, Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Demirtaş'ın söylediği iddia edilen "Devlet çözüm için Öcalan ile görüşmelidir" sözlerinin öne çıkarıldığı haberler haber siteleri tarafından yayımdan çekildi. HDP de, www.hdp.org.com.tr'de yayımlanan açıklamayı kaldırdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından akıllarda şu sorular kaldı:

- Duruşmayı onlarca kişi izlemesine rağmen PKK'ye yakın yayın çizgisi bulunan bir ajansın servis ettiği bağlamından koparılmış içerik neden teyit edilmedi?

- HDP'li siyasiler, Türkiye'nin kritik sorununa ilişkin çarpıtılmış bir açıklamayı düzeltmek için neden bu kadar geç kaldı?

- HDP, resmi siteden yanlış bir bilgiyi nasıl yayımladı?

- Açıklamanın bağlamından koparılmaya çalışıldığı ve çarpıtıldığı açıkken bu kadar zincirleme hata nasıl oluştu?