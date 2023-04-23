Selahattin Demirtaş'tan 23 Nisan paylaşımı
Selahattin Demirtaş, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü kutladı. Demirtaş, "Yeni Parlamento'nun aynı ruhla, ayırımsız çalışarak ülkenin tüm sorunlarına çözüm üreteceği inancıyla 23 Nisan kutlu olsun" dedi.
Edirne’de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 Nisan’ı kutladı.
Demirtaş, eski TBMM’nin ve Ensar Vakfı’nda yaşanan istismarın araştırılması için verilen soru önergesine AKP’lilerin gülerek ret oyu verdiği fotoğrafı paylaştı.
Demirtaş, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü. Yeni Parlamento'nun aynı ruhla, ayırımsız çalışarak ülkenin tüm sorunlarına çözüm üreteceği inancıyla 23 Nisan kutlu olsun."
Bugün, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü. Yeni Parlamento'nun aynı ruhla, ayırımsız çalışarak ülkenin tüm sorunlarına çözüm üreteceği inancıyla 23 Nisan kutlu olsun. pic.twitter.com/IMB7SBPyRu— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 23, 2023
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