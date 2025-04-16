Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mektubu... İlk kez açıkladı: Cezaevi ziyaretinde de fenalaşmış!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:56

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:10

Dün gece kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 10 saati aşan zor bir ameliyat geçiren DEM milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş bir mektup kaleme aldı.

"Seni seviyoruz Sırrı abi" diye başlayan mektupta Demirtaş "Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde, anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez" diye yazdı.

“SENİ SEVİYORUZ CAN ABİM”

Demirtaş mektubunu, "Sırrı bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı abi, dualarımız kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim" diye noktaladı.

CEZAEVİ ZİYARETİNDE DE RAHATSIZLANMIŞ

Ayrıca mektubunda önemli bir ayrıntıya da değinen Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in son cezaevi ziyaretinde de rahatsızlandığını açıkladı.

Demirtaş'ın mesajı şu şekilde:

"Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; annelerin, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.”

'RENGİ BEYAZ KESTİ, KALBİNİ TUTTU'

“Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaz kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barış konuşmamızın zarifliğiyle Sırrı Bey geçmiş dönemin tüm zamanın neşesini takınmaya çalışarak “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize! Orda girişimize söz verdik, ‘önce barış, ölürsek Allah’ın emri’.” Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.”

'BARIŞ İÇİN BİLİNENİN DE ÖTESİNDE ÇOK ÇALIŞTI'

“Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerledi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayakta kalacak. Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim."