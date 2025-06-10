Selçuk Bayraktar'ın depremzede yakınına açtığı davada karar çıktı: 'Dronları eleştirmek ifade özgürlüğü'

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, yakınlarından haber alamayan Aydın Aydoğan, 17 Şubat 2023’te, X hesabından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafını paylaşarak Baykar dronlarının yetersiz çalıştığını öne sürdü.

Aydoğan, “Şirketinin yaptığı dronlar depremden sonra bir kısmı dondu, bir kısmı kanat problemi yaşadı, uçamadı. TSK kendine ait ANKA kuşlarını uçurdu 3 gün, iletişim hizmeti normale döndü. Haberi AA yapınca haberi kaldırtıp bölgeye gitti, sanki kendi dronları gibi sahiplendi” paylaşımı yaptı.

BAYKAR’DAN 150 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI: “LİNÇ ETTİRDİ, KİN VE NEFRETE YÖNELTTİ”

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; Selçuk Bayraktar bu paylaşım üzerine Aydoğan’a dava açarak, 150 bin liralık manevi tazminat talep etti. Bayraktar, kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini öne sürdü.

Bayraktar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu beyanda, depremzede yakınının davaya yaptığı çağrı için, “Kamuoyunu kin ve nefrete yönlendirdi, Bayraktar’ın linç edilmesine neden oldu” denildi.

Depremzede yakının sosyal medyayı ve basını da “saldırı ve algı oluşturmak için kullandığını” öne süren Bayraktar, İHA’larının aynı dönem deprem bölgesinde uçuş yaptığını belirtti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ: İFADELER AĞIR ELEŞTİRİ ANCAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Tarafların beyanlarını değerlendiren Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi ise 30 Nisan’da davanın reddine karar verdi.

Gerekçeli kararında ifade özgürlüğünün altını çizen mahkeme, dava konusu paylaşımda kullanılan ifadelerin ağır eleştiri mahiyetinde olduğunu ancak hakaret boyutuna ulaşmadığını kaydetti.

Paylaşımın Bayraktar’ın kişilik haklarına saldırı hedeflenmediğinin altını çizen mahkeme, ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırlarının aşılmadığını ve depremzede yakınının ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini gerekli kılan nedenlerin bulunmadığını kaydetti.