Selçuk Bayraktar'ın 'TCG Anadolu' ve 'Savarona' duyurusu tepki çekti: 'Neden Donanma Komutanı değil de özel bir şirket sahibi açıklıyor?'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daması Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında gerçekleşen programda konuştu.

17-21 Eylül'de Teknofest’in İstanbul'da düzenleneceğini söyleyen Bayraktar "KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan'ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı." açıklamasında bulundu.

30 AĞUSTOS’TAKİ GEMİ GEÇİŞİ ETKİNLİĞİNİ BAYRAKTAR DUYURDU

TCG Anadolu ve Savarona’nın 30-31 Ağustos tarihleri arasında Boğaz'dan geçeceğini duyuran Bayraktar şöyle konuştu:

“Şu anda TEKNOFEST Mavi Vatan geçişindeyiz. TCG Anadolu’dayız. Milli fırkateynimiz var. Denizaltımız var. Donanmamızın güzide eserlerinin bulunduğu bir konvoy olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinlik bu. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarışmalarımızın da bulunduğu bir etkinlik düzenleniyor. Az sonra Boğaz geçişi yapılacak. Gemiler İstanbul Tersanesi’ne gidecek.30-31 Ağustos’ta tüm milletimize ziyarete açılacak. Tüm milletimizi bekliyoruz.”

BAYRAKTAR’A TEPKİ: NEDEN ÖZEL BİR ŞİRKET SAHİBİ AÇIKLIYOR?

Kamuya ait TCG Anadolu ve Savarona etkinliğinin, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar tarafından duyurulması tepki çekti.

Sosyal medyada “Türkiye bir aile şirketi mi?” yorumları yapıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve aynı zamanda Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Mehmet Ali Güller, X’ten yaptığı paylaşımda Bayraktar’a tepki göstererek, “TCG Anadolu ve Savarona, Bayraktar şirketine mi geçti? Kamuya ait bu iki geminin faaliyetlerini neden Deniz Kuvvetleri Komutanı ya da Donanma Komutanı değil de özel bir şirket sahibi açıklıyor?” diye sordu.

Akademisyen Fatih Yaşlı da, Bayraktar için "Fiili savunma bakanı" benzetmesini yaptı.