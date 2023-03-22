Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar'a ait özel sanayi bölgesine yeni alan tahsisi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:34

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Endüstri Bölgesi İlave Alan İlanı' kararı 32140 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 'Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı' başlıklı 3’üncü maddesi ve 'Özel endüstri bölgeleri' başlıklı 4/Ç maddesi kapsamında 04/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/10/2019 tarihli ve 1607 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ekli haritada gösterilen alan ilave edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla 18,2 hektar büyüklükte, 2019'da ilan edilen Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi, bugün Çorlu Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan yaklaşık 71 futbol sahası büyüklüğünde 49,7 hektarlık yeni arazi tahsisiyle daha da büyümüş oldu.

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçe sınırlarında bulunan Özel Endüstri Bölgesi'ne de Kasım 2022'de yeni alanlar ilave edilmişti.