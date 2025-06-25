Selçuk Özdağ'dan, Erdoğan-Trump görüşmesine sert tepki: 'Milletimizin hafızasını yok saymak değil midir?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Hollanda’nın Lahey kentinde, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmeye tepki gösteren Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin "geçmişin ağır faturalarını unutan bir iktidar anlayışının dışa vurumu" olduğunu belirtti

Özdağ, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hasretini çektiği Trump ile 6 yıl aradan sonra 'nihayet' yaptığı görüşme, geçmişin ağır faturalarını unutan bir iktidar anlayışının dışa vurumudur. Trump döneminde Türkiye; ekonomik baskılarla, tehditlerle ve skandal açıklamalarla defalarca aşağılanmıştı. Bugün gelinen nokta, milletimizin hafızasını yok saymak değil midir?"

'YÜZDE 5 GSYİH KATKISI MİLLİ YÜKÜMLÜLÜKLERE YENİ KAMBUR'

"Trump’ın 'savunma' bahanesiyle NATO ülkelerine dayattığı yüzde 5’lik GSYİH katkısını Türkiye’nin kabul etmiş olması, milli çıkarlarımıza ve milletimizin sırtındaki ekonomik yüke yeni bir kambur bindirmek değil midir? Tüccar Trump bir kez daha kazandı, olan yine Türkiye’nin kaynaklarına oldu. Bu, sorgulanması gereken bir tavizdir."

'GAZZE ŞERİDİ ADINA ELDE EDİLEN SOMUT BİR KAZANIM VAR MIDIR?'

"Peki ya Gazze? Akan kan, dökülen gözyaşı, uluslararası hukukun yerle bir edilmesi? Bu zirveden Gazze Şeridi adına elde edilen somut bir kazanım var mıdır? Dış politika, şahsi fotoğraf kareleriyle değil; devlet aklı ve kurumsal mekanizmalarla yönetilmelidir!"