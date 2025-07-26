Selçuk Özdağ'dan iktidara dikkat çeken çağrı: 'Duymamazlıktan gelmeyin'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 639 bin kamu işçisinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek iktidara sert sözlerle yüklendi.

Özdağ, "Bu insanların emeğini yok saymak bir toplu sözleşme sorunu değil, bu ülkenin vicdan sorunudur" dedi.

"İKTİDARA ÇAĞRIMDIR..."

Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu ülkenin çarkları dönsün diye çalışan işçilerin sesine kulak verin. 639 bin kamu işçisi bugünlerde yalnızca maaşlarının değil, onurlarının da pazarlığını izlemek zorunda kalıyor… Alım gücü yerle bir olmuş, sosyal haklar yok sayılmış, iş güvencesi tartışmalı hale gelmiş durumda. Geçinemiyorlar. Barınamıyorlar. Çocuklarını okula gönderirken bile hesap yapmak zorundalar.

Bu insanlar; hastaneleri temizleyen, yolları yapan, çöpleri toplayan, okulları ısıtan, parkları bakımda tutan, belediyeleri, bakanlıkları, kamuyu ayakta tutan emekçiler. Onların emeğini yok saymak, bir toplu sözleşme sorunu değil, bilinsin ki bu ülkenin vicdan sorunudur! İktidara çağrımdır; emekçinin feryadını artık duymamazlıktan gelmeyin! Bu konuda soru önergesi vereceğim."