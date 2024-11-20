Selçuk Üniversitesi'nin tartışmalı ilanı iptal edildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Yüksek Öğretim Kurulu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki atama koşullarına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Son örnek 15 Kasım’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanında yaşanmış, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesörde yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü konusunda çalışmaları olması” koşulu aranmıştı. Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ve tepkilerin ardından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla söz konusu ilanın iptal edildiği duyuruldu.