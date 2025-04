Sengel, İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğu Avrupa’ya anlattı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:46

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin 165'inci Genel Kurul Toplantısı’na zoom üzerinden konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Üyeleri’nin katılımıyla 2- 3 Nisan tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 165’inci Genel Kurul Toplantısı’na zoom üzerinden kurul üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin genel kurulda konuşarak süreci anlattı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerden bu yana seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamaların endişe verici olduğunu belirten Başkan Sengel; “Bugün karşınızda sadece Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir temsilcisi olarak değil, aynı zamanda ülkemde demokrasinin, yerel özerkliğin ve hukukun üstünlüğünün sadık bir savunucusu olarak bulunuyorum” diyerek sözlerine başladı.

"DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRI"

Konuşmasında demokrasiye ve vatandaşların ifade özgürlüklerine yönelik sistematik ihlallerin yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının haksız yere iptal edilmesi ve kendisiyle birlikte demokratik yollarla seçilmiş birçok belediye başkanının eş zamanlı olarak gözaltına alınması da dâhil olmak üzere, siyasi amaçlı saldırılara maruz kalmıştır. Belediyeler ve onların seçilmiş temsilcileri demokratik yönetişimin temelini oluşturur. Seçilmiş yetkililerin meşru gerekçeler olmaksızın gözaltına alınması sadece bireysel siyasetçilere yönelik bir saldırı değil, demokrasinin kendisine yönelik bir saldırıdır. Bu tedbirler Türkiye'nin köklü demokratik geleneklerini ciddi şekilde baltalamakta, toplumsal uyumu bozmakta, ekonomik istikrarı tehdit etmekte ve ülkemizin uluslararası itibarına önemli ölçüde zarar vermektedir" dedi.

“'EGEMENLİK HALKINDIR' DİYEN BİR LİDERİN ÇOCUKLARIYIZ"

Halkın egemenliğine vurgu yapan Başkan Sengel; “Birlikte, demokratik yönetişimin altını oymaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı çıkmalı ve hukukun üstünlüğüne yönelik her türlü tehdide direnmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Her şeyden önce bilinmesini isteriz ki hukukun üstünlüğü, demokratik hakların kullanımı ve toplumsal barış yaklaşan iktidar değişikliği ile cumhuriyetçiler tarafından sağlanacaktır. Çünkü biz egemenlik halkındır diyen bir liderin çocuklarıyız" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nun arkasında olduklarını belirterek; "Türkiye Belediyeler Birliği adına, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve halkımızın iradesini cesaretle temsil eden tüm seçilmiş yetkililere tereddütsüz desteğimizi beyan ediyoruz. Demokrasiyi korumak, hukukun üstünlüğünü desteklemek ve sadece kendimiz için değil gelecek nesiller için de adil, müreffeh ve istikrarlı bir gelecek sağlamak üzere bir araya gelelim” dedi.