Şentop'tan Lozan açıklaması: Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:56

Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan ve tam bağımsız devletin kuruluşunun uluslararası ilanı olan Lozan Antlaşması’yla ilgili 'gizli madde' iddiası üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da bir açıklama geldi.

Şentop "Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok" dedi.

Antlaşmayla ilgili son dönemde ortaya atılan uydurma iddia, bir yurttaş tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) sorulmuştu. CİMER'den verilen yanıtta da şöyle denilmişti:

“Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Andlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”