Şentop'tan Yunanistan'a: 'Bir asır önceki trajedinizi unutursanız...'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:21

TBMM Başkanı Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Yunanistan yönetimine sert ifadeler kullandı.

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihin en önemli dönüm noktası olduğunu belirten Şentop, "30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Paşa komutasında bir ölüp bin doğan asker, sivil, kadın, erkek, çocuk ayırt etmeksizin bütün kahramanların siper siper bayraklaştığı 'büyük zafer', milletimizin geçmişten aldığı mirasla geleceğe yürüyüşündeki kararlılığının ve iradesinin en somut nişanesidir" dedi.

Şentop, mesajının devamında da "Bugün bazı komşularımızın, bir asır önce yaptıklarına benzer hatalara düştüklerini gözlemliyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Komşularımızın hayalperest siyasetçileri, dün olduğu gibi bugün de bazı emperyalist ülkelerin ardına saklanarak Türkiye'ye karşı düşmanca açıklamalar yapıyorlar. Uluslararası hukuka aykırı taleplerini emperyalistlerin desteğiyle gerçekleştirebileceklerini zannediyorlar. Onlara tavsiyem; bir asır önceki trajedinizi unutmayın. Eğer unutursanız, bugün de akıbetiniz aynı ve belki daha kötü olacaktır. Biz, komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz; sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde, diplomatik yollarla çözme taraftarıyız ama bunu zayıflık olarak kabul ediyorlarsa, bilsinler ki vatanımız için yapabileceklerimizin sınırı yoktur. Unutmasınlar ki, tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır. 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen bu büyük destansı zaferin 100'üncü yıl dönümü, şanlı bayrağımızın altında vatanımızı ve milletimizi yüceltme gayretiyle hedefimize yürürken gururumuzu ve kıvancımızı tazelemektedir. 30 Ağustos'un 100'üncü yılı, gelecek nice 100 yılların müjdesidir. Başta bağımsız Türkiye fikriyle tarihimize altın sayfalar ekleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun."