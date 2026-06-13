Seracılık yapan yurttaştan belediyeye su tepkisi

Sinop Durağan ilçesi Yandak Mahallesi’nde seracılıkla uğraşan Harun Altay, Durağan Kaymakamlığı’ndan gerekli yasal izinleri aldıktan sonra ilçe merkezinde aracına astığı pankartla tepkisini dile getirdi.

Altay, mahallede yürütülen çalışmalar sırasında seralarına su taşıyan hattın zarar gördüğünü ve bu nedenle 2012 yılından bu yana kullandığı suya erişemediğini iddia etti. Üyesi olduğu Toprak Su Kanalı üzerinden ücretini ödediği suyun da kesildiğini belirten Altay, belediyeye yaptığı başvurulara rağmen sorunun çözülmediğini ileri sürdü.

Araç üzerine astığı pankartta belediyeyi hedef alan ifadeler kullanan Altay, uzun süredir mağduriyetinin giderilmediğini savunarak yetkililere tepki gösterdi.

EYLEMİ SONLANDIRDI

Olayın ardından yetkililerin devreye girerek konunun inceleneceğini ve sorunun çözümü için çalışma başlatılacağını bildirmesi üzerine Altay eylemini sonlandırdı ve amacının yalnızca su sorununun çözülmesi olduğunu kaydetti.