Serhan Asker'e yakalama kararı

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Serhan Asker adliyeye gitti.

Serhan Asker'e yakalama kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:46

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Serhan Asker karar üzerine adliyeye gitti.

Yakalama kararın hangi dosya nedeniyle çıkarıldığıysa henüz netleşmedi.



Etiketler: #Serhan Asker #HALKTV #Halktv.com.tr

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