Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:41

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:41

Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, son dönemde ekonomi üzerine yaptığı önemli açıklamalarla Türkiye gündemine damgasını vurdu. Bankacılık ve finans sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan ve Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu genel müdürlüğünü yürüten Özcan, siyaset sahnesinde de etkin bir rol üstlenmektedir.

Millet İttifakı içinde ekonomi alanında önemli bir figür olarak öne çıkan Özcan'ın, gelecekteki politik kariyeri ve ekonomiye dair vizyonu yurttaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Serkan Özcan kimdir? Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

SERKAN ÖZCAN KİMDİR?

1977 yılında Konya'da doğan Serkan Özcan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois at Urbana-Champaign’de finans alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Serkan Özcan'ın Kariyeri

Serkan Özcan, 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda uzman olarak çalıştı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) başkan danışmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyerek Türk finansal sistemine olan etkilerini inceledi.

2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası’nda başekonomist olarak görev yapan Özcan, aynı dönemde Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca çeşitli dergilerde makaleler ve yazılar kaleme aldı.

Serkan Özcan'ın Siyasi Hayatı

Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin sözcüsü olarak siyasi kariyerini sürdürmüştür. 5 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak atandığını duyurmuştur.