Serkan Özcan, Merkez Bankası’nın şikâyeti üzerine ifadeye çağrıldı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 23:12

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Merkez Bankası’nın hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun şikâyet üzerine kendisini ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdığını duyuran Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkânı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye “Cumhuriyet” Merkez Bankası, bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikâyette bulunmuş. Elbette avukatlarımız şikâyet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankası’nın itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım.

Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye “Cumhuriyet” Merkez Bankası,



Bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş.



Elbette avukatlarımız şikayet dilekçesini+ pic.twitter.com/R4QP4hjo2C — Serkan Özcan (@serkanozcan1) September 17, 2022

DAVUTOĞLU: SERKAN ÖZCAN’IN AÇIKLAMALARININ ALTINA İMZA ATARIM

Serkan Özcan’ın açıklamalarının bulunduğu paylaşımı alıntılayan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise “Parti sözcümüz Serkan Özcan’ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş” diyerek şunları kaydetti:

Donanımı, birikimiyle Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan'ın yaptığı tüm açıklamaların altına tereddütsüz imzamı atarım.