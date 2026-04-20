Sevda Karaca’dan çok çarpıcı 'Gülistan Doku' soruları: 'Tuncay Sonel Mehmet Ağar'dan yardım mı istedi?

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmeleri, TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, Türkay Sonel’in babası olan Vali Tuncay Sonel hakkındaki suçlamaları sordu.

Karaca, soruşturmada kaydedilen yeni aşamalarla Vali Sonel’in cinayetin gizlenmesinde her adımı organize ettiğinin anlaşıldığına dikkati çekerek, "Devlet bürokrasinin çürümüşlüğünü pazara çıkaran yeni deliller; emniyet görevlileri, kamu görevlileri ve ilin en yüksek mülki idari amiri olan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, Doku’nun katlinde iştirak halinde hareket ettiğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Gözaltında bulunan Vali Sonel’in, bu süreçte kirli para ilişkileriyle de konuşulmaya başlandığını ileri süren Karaca, hem Tunceli halkı tarafından hem diğer görev yeri olan Ordu OSB Başkanvekili tarafından Vali Sonel’in rüşvet aldığı, ihaleleri para karşılığı yandaşlara verdiği gibi iddialar bulunduğunu belirtti. Gülistan Doku cinayetinde ismi geçen şüphelilerin ve ailelerinin kısa sürede zenginleştiklerine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen Karaca, sosyal medyada açık kimliklerini kullanan kişiler tarafından rüşvet ve başkaca suçlara dair paylaşım yapıldığını ifade etti.

Gülistan Doku cinayetinin işlendiği sırada oğlunun kullanımında olan ve güncel değeri 20 milyon TL olan BMW marka lüks aracın nasıl elde edildiğinin kamuoyunca tartışıldığını belirten Karaca, dosyaya yansıyan diğer gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Doku cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ifade veren yakın koruması Şükrü Eroğlu da Vali Sonel’den nakit para alarak onun talimatı doğrultusunda transferler yaptığını belirtmiştir. Paranın kaynağına dair bilgi sahibi olmadığını söylemiştir. Ayrıca, Gülistan Doku’nun sim kartı verileri üzerinde para karşılığı oynama yapan itirafçı şüpheli polis memuru Gökhan Ertok’a Valiliğe bağlı ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ bütçesinden para aktarıldığı belirtilmektedir

MAÇOĞLU İNCELEDİ: TÜM İHALELER DAVETLE YAPILMIŞ

2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yaptırdığı incelemede; Sonel’in neredeyse tüm ihaleleri, kanunen yalnızca deprem, yangın gibi beklenmeyen acil durumlarda kullanılması gereken davet usulüyle gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Böylece Sonel ihaleye katılacak kişi ve firmaları önceden belirleyip davet ederek dilediği kişilere vermiştir. Bu dönemde belediye hizmet binası bakımı, peyzaj düzenlemesi ve iş makineleri ve işletmelerin kiralanması gibi yaklaşık 35 milyon lira tutarındaki yedi ihalede bu usul kullanılmıştır. Hakkında yapılan şikayet ise bizzat kendisi tarafından ‘vali’ sıfatı ile incelenerek kapatılmıştır.

MEHMET AĞAR'A MI BAŞVURULDU?

Genç bir kadını katledip cesedini gizlemenin yanında bütün suç delillerini bürokratik gücünü kullanarak imha etmekten çekinmeyecek bir vahşilik ve pişkinlik içinde hareket eden Vali Sonel’in suçlarının açığa çıkmasının ardından kendini kurtarması için eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a başvurduğu da söylentiler arasındadır. Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüyle ilişkilendirilen Tolga Ağar’ın babası olan Mehmet Ağar ve Tuncay Sonel bu yönüyle de karanlık bir paydada buluşmaktadır."

Karaca, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

- Tuncay Sonel’in valilik ve kayyım belediye başkanlığı yaptığı dönemlerdeki ihaleler başta olmak üzere her türlü kamusal işlem açısından ayrı bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu konuda şikayetlerin toplanması için ne tür adımlar atılmıştır?

- Tunceli Belediye Kayyımlığı döneminde, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi suistimal edilerek gerçekleştirilen ve toplam tutarı 35 milyon TL’yi bulan 7 ayrı ihalenin; alıcıları, ihale komisyonu üyeleri ve bu firmaların Vali Sonel ile olan “şahsi/ticari” bağları Bakanlığınızca ve Sayıştay denetçilerince yeniden mercek altına alınacak mıdır?

- Tuncay Sonel’in Tunceli Belediye Kayyımı olduğu dönemde, ihaleleri 21/b (pazarlık usulü) maddesini suistimal ederek belirli odaklara verdiği ve bu usulsüzlüklere dair şikayetleri “Vali” sıfatıyla bizzat kendisinin kapatarak yargı yolunu tıkadığı iddiaları hakkında ilgili adli mercilerce geçmişe dönük bir dosya açılacak mıdır?

- Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun itiraf ettiği “nakit para transferleri” trafiğinde, paranın çıktığı ana kaynak ile bu paranın aktarıldığı son durak (ülke içi veya dışı hesaplar) arasındaki bağ kurulmuş mudur? Bu paraların, cinayetin örtbas edilmesi için ödenen bir “sus payı” olup olmadığı araştırılmakta mıdır?

- Şükrü Eroğlu’nun ifadesinde belirttiği; kaynağı belirsiz nakit paraların transfer edilmesine dair Sonel’e yakın diğer personellerin ve ailesinin MASAK incelemeleri yapılmış mıdır? Oğluna aldığı lüks arabanın kaynağı araştırılmış mıdır? Sonel’in güncel malvarlığı nedir?

- Soruşturma dosyasında adı geçen şüphelilerin ve ailelerinin, olay tarihinden sonraki mal varlığı artışları incelenmekte midir?

- Tuncay Sonel’in, hakkındaki soruşturmaları engellemek adına Mehmet Ağar veya bu yapıyla ilişkili olduğu bilinen diğer şahıslarla yüz yüze veya aracılar vasıtasıyla görüştüğü iddiaları üzerine; söz konusu şahısların teknik takibe alınması veya ifadelerine başvurulması yönünde bir talimat verilmiş midir? Sonel’in oğlunun soruşturmaya dahil edilmesinin ardından yaptığı görüşmeler tespit edilmiş midir?