Sezgin Tanrıkulu: 'Meclis'te bir komisyon yasayla kurulmalıdır. 2014 yılında sunduğumuz yasa teklifi değerlendirilsin'

CHP Diyarbakır Millletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nin kendini feshetme kararı sonrası yeni sürece ilişkin "TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması" çağrısını değerlendirdi.

Tanrıkulu, 2014 yılında bu konuda sundukları yasa teklifinin güncellenip Meclis'te komisyonun mutlaka yasayla kurulması gerektiğini bildirdi.

CHP'li Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Milli Birlik Komisyonu çağrısı yaptı; çok değerli ve anlamlıdır. Bu, komisyonun kurulması fikrinin birinci imza sahibi olarak milletvekillerimizle birlikte 2014 yılında sunduğumuz yasa teklifi çok önemli bir adımdır. Önerimiz, Meclis'in hala gündemindedir. Aradan geçen zamana göre eksikleri güncellenebilir ama mutlaka Meclis'te bir komisyon yasayla kurulmalıdır. 2013 yılından itibaren Mecliste çözümün yol, yöntemlerinin ve gerekli yasa önerilerinin sahibi olarak tekliflerimizi de buraya bırakıyorum; lütfen değerlendirilsin."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli dün yaptığı açıklamada sürecin ileri aşamalarına ilişkin Meclis'teki tüm partilere çağrıda bulunarak "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir'' demişti.