SGB'nin Kadıköy'deki eylemi sırasında provokasyon girişimi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:14

Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi ve SOL Parti’nin öncülüğünde kurulan Sosyalist Güç Birliği'nin Kadıköy İskele Meydanı'nda "Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak" sloganıyla düzenlediği eylem kısa bir gerginliğe sahne oldu.

Ellerinde üç hilal amblemli mavi bir bayrak taşıyan bir grup radikal dinci, eylem alanının yakınında provokasyon girişiminde bulundu.

Kitlenin tepkisini çeken ve 5 kişiden oluştukları görülen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.