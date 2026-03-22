SGK borçları TBMM gündemine geldi: CHP'den, Mehmet Şimşek'e 13 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin küçük esnaf ve dar gelirli yurttaş üzerindeki etkilerine dikkat çekerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan önergede Tanrıkulu, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yurttaşların harcamalarının temel ihtiyaçlarla sınırlı kaldığını, bunun da iç piyasada ciddi daralmaya yol açtığını belirtti.

"ESNAF SİFTAH YAPAMADAN KEPENK KAPATIYOR"

Ekonomik daralmanın ticari hayatın tüm aktörlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Tanrıkulu, özellikle küçük esnafın zor durumda olduğunu ifade etti.

Bayram dönemlerinde dahi beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirten Tanrıkulu, birçok esnafın gün içinde hiç satış yapamadan iş yerini kapattığını söyledi.

Kira, çalışan ücretleri ve diğer giderlerin karşılanamadığına dikkat çeken Tanrıkulu, vergi ve prim borçlarını ödeyemeyen esnafa yönelik e-haciz uygulamalarının da ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirdiğini ifade etti.

SGK BORÇLARI GÜNDEMDE

Önergede, vergi ve SGK borçları nedeniyle başlatılan e-haciz işlemlerinin sayısı ve bu uygulamalardan etkilenen esnaf sayısı da Bakan Şimşek’e soruldu.

Tanrıkulu ayrıca, e-haciz nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kalan işletmelere ilişkin veri olup olmadığını gündeme getirdi.

Esnaf temsilcilerinin borçların yeniden yapılandırılması ve makul taksitlendirme modelleri talep ettiğini aktaran Tanrıkulu, bu kapsamda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

Mevcut yapılandırmalardan yararlanamayan esnaf için özel ödeme modelleri geliştirilip geliştirilmeyeceği de önergedeki sorular arasında yer aldı.

Tanrıkulu'nun önergesinde yer alan sorular şöyle:

1. Türkiye genelinde küçük esnafın son 3 yıl içerisinde kapanan iş yeri sayısı kaçtır? Bu işletmelerin sektörel dağılımı nedir?

2. Esnafın vergi ve SGK borçları nedeniyle başlatılan e-haciz işlemlerinin toplam sayısı nedir? Bu işlemlerden etkilenen esnaf sayısı kaçtır?

3. E-haciz uygulamaları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaf sayısına ilişkin Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

4. Küçük esnafın borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

5. Mevcut borç yapılandırma uygulamalarından yararlanamayan veya ödeme güçlüğü çeken esnaf için özel bir taksitlendirme modeli oluşturulacak mıdır?

6. Esnafın kira, enerji ve personel giderlerini karşılayabilmesi için doğrudan destek veya teşvik programları planlanmakta mıdır?

7. Bayram dönemlerinde beklenen ticari hareketliliğin gerçekleşmemesine ilişkin Bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi var mıdır?

8. İç talepte yaşanan daralmanın ekonomiye ve vergi gelirlerine etkisine ilişkin güncel veriler nelerdir?

9. Hurda araç teşviki uygulamasının yeniden hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

10. Türkiye’de 20 yaş ve üzeri araç sayısı kaçtır? Bu araçların ekonomik ve çevresel etkilerine ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?

11. Hurda araç teşviki ile yerli üretim, çevre ve yakıt tasarrufu açısından sağlanabilecek katkılar konusunda Bakanlığınızın bir projeksiyonu var mıdır?

12. Küçük esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu bankaları aracılığıyla yeni kredi paketleri açıklanacak mıdır?

13. Dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik kısa ve orta vadeli somut politikalar nelerdir?