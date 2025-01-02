SGK ve maliyeye 356 milyon TL borç

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Samsun’da Atakum Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak 1881 metrekare arazi üzerine 10 katlı yapılan bina 2017 yılında 10 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi. Sağlık Bakanlığı “biz buraya dönüşüm için para harcayacağız bu nedenle tahsis süresinin 25 yıla çıkarılması” talebinde bulundu. Tahsis talebi Atakum Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Söz konusu bina 2018 yılında S.B. Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası olarak Atakum ilçesinde poliklinik olarak hasta kabulüne başladı. Son teknolojik cihazlarla donatılmış olan Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası poliklinik hizmeti vermeye devam etti. Bu arada Atakum Belediyesi’nin ve belediye iştiraklerinden iki şirketin bir önceki yönetimden kalma borçları karşılığında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne bağlı Semt Polikliniği olarak kullanılan taşınmazın da olduğu 8 adet binanın mahsup edilmesi teklifi, belediye gündemine geldi.

Atakum Belediyesi’nin vergi dairesine 59 milyon 671 bin 800 TL, SGK ve Emekli Sandığı’na 24 milyon 068 bin 871 TL olmak üzere toplamda 83 milyon 740 bin 671 TL borcu bulunuyor. Belediye borcu 83 milyon 740 bin 671 TL ile iki şirketin 272 milyon 668 bin 957 TL ile birlikte SGK ve maliye borcu 356 milyon 409 bin 628 TL oluyor. Belediye meclisi toplantısında, sekiz taşınmazın SGK ve vergi dairelerine olan borçlara karşılık mahsup edilmesi teklifi kabul edildi.