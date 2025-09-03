'Şikayeti' yapan kişiydi... CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olan Özlem Erkan, İmamoğlu ve Özgür Çelik'le yan yana fotoğraf çekilmiş!

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ ÖZLEM ERKAN VERDİ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini Özlem Erkan verdi.

İl kongresinin iptaline yönelik şikayet dilekçesini 14 Ağustos’ta sunan Özlem Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuştu. Erkan’ın PM seçimlerinde aday numarası 133 idi. Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu öğrenildi.

Erkan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde yer alıyordu.

İMAMOĞLU VE ÇELİK'LA YAN YANA FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Son olarak, Erkan'ın 2 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini veren Erkan, 2 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yan yana fotoğraf çekilmiş.