'Silah bırakma' sonrası ilk kez... DEM Parti heyetinden, MHP'ye ziyaret: Devlet Bahçeli'den 'Ben ahrazım' yanıtı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) TBMM’deki ‘süreç’ turları devam ediyor. İmralı heyetinin son adresi MHP oldu.

DEM Parti, terör örgütü PKK'li bir grubun silahlarını sembolik olarak bırakıp yakmasının ardından ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

İmralı heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yer aldı.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti’ni kapıda karşıladı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI PERVİN BULDAN’DAN AÇIKLAMA

Kısa süren ziyaret sonrası, MHP ve DEM Parti heyetleri kameralar karşısına geçti.

Görüşme sonrası tek açıklama Pervin Buldan’dan geldi.

"OLUMLU VE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3’üncüsü. Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, detaylandırdık. Olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu görüşlerini yeniden dinleme fırsatı bulduk. Komisyon aşamasında da ortak bir tavıra ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkür ediyorum.”

BAHÇELİ'DEN, AÇIKLAMA BEKLEYEN BASINA: 'BEN AHRAZIM'

Öte yandan görüşme sonrası kendisinden de bir açıklama bekleyen basın mensuplarına dönen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ben ahrazım" yanıtını verdi.

"Ahraz", ‘dilsiz’ ya da ‘hem sağır hem dilsiz kimse’ anlamına geliyor.

YILMAZ TUNÇ İLE SABAH GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Öte yandan Pervin Buldan ile Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Buldan, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda, hem de bundan süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık" dedi.

Mithat Sancar ise açıklamasında, "Verimli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa, hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette" diye konuştu.

"Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, saat 14.00'te TBMM Grup Odası'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek."

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Terör örgütü PKK'nin silahları yakması sonrası, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Bahçeli, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim" dedi ve "Hayırlı olsun demek istedim" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" diye eklemişti.