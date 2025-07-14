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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı: CHP'li Gökan Zeybek seçim sonuçları ile tepki gösterdi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı: CHP'li Gökan Zeybek seçim sonuçları ile tepki gösterdi

14.07.2025 10:57:00
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ANKA
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı: CHP'li Gökan Zeybek seçim sonuçları ile tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasına, “Milletimiz sandık günü geldiğinde iradesine dokunanlara dersini verecek” diyerek tepki gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımına Şile'nin yerel seçim sonuçlarıyla ilgili görseli ekleyen Zeybek, şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz sandık günü geldiğinde iradesine dokunanlara dersini verecek. Daha önce verdiği gibi! Bu hukuksuz tutuklamanın gerekçesi aşağıdaki seçim sonuçlarında gizli... Hazmedemedikleri tam da bu! Korkuları bu!

Bugün tutuklu belediye başkanlarımızın sayısı 17’ye yükseldi. Tek suçları halkın yanında olmak. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Değer vermeye devam edeceğiz. Aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu zulüm düzenini değiştireceğiz.”

 

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