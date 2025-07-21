Şile Belediye Başkanvekili CHP'li Sacit Terzi oldu... Özgür Çelik: 'Belediyeye bugün çökmeye çalıştılar'

CHP'li belediyelere yönelik operasyon sonucu 14 Temmuz'da tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Seçimi 4. Tur oylamada CHP'li meclis üyesi Sacit Terzi kazandı.

Seçimin ardından belediye önünde bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart seçimlerinde Özgür Kabadayı'yı seçen halkın, iradesine sahip çıkmak için oylamanın yapıldığı kapının önünde toplanmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Öncelikle oylarına demokrasiye sahip çıkmak için bu meclis seçimini takip eden Şileli komşularımıza ve hemşehrilerimize bir kere en baştan, yürekten teşekkür ediyorum. 4 turlu bir meclis seçimi gerçekleşti. Birinci turda 15 meclis üyesinin 7 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına 7 tanesi rakip siyasi partinin adayına oy verdi. İkinci turda yine aynı şekilde yediye yedi ve bir tane, geçersiz oy söz konusu oldu. Üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına 8 oy çıktı. Rakip siyasi partinin adayına 7 oy çıktı. Ve dördüncü tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylamada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sacit Terzi 8 oy alarak seçildi. Şile'de başkan vekilliği görevine başlayacak.

"31 MART'TA KAYBETTİKLERİ ŞİLE BELEDİYESİ'NE BUGÜN ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR"

31 Mart seçimlerinde Özgür Kabadayı yüzde 52 oyla Şile Belediye Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 9 meclis üyesi seçildi ve rakip siyasi partiden ittifaktan 6 meclis üyesi seçildi. Bu değerlere, bu sayısal verilere rağmen tam kadro bugün buraya geldiler. Ve 31 Mart'ta sandıkta kaybettiklerine masa başında bugün çökmeye çalıştılar. Buna izin vermeyen 8 belediye meclisine meclis üyesine yürekten teşekkür ediyorum. Şunu herkes bilmelidir. Özgür Kabadayı Şile'nin seçilmiş belediye başkanıdır. Şu anda Silivri zindanındadır. Başkanımız en kısa sürede görevine dönecektir, dönmelidir. Başkanımız görevinin başına dönene kadar tüm meclis üyelerimizle birlikte Sacit Başkanımız bu vekalet görevini yürütecektir... Zor günlerden geçiyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Türkiye, bugün bu zor zamanların içerisinde yeniden doğum sancıları çekiyor. Bu demokrasinin yeniden doğum sancılarıdır. Hiç kimse bu zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü zalimin zulmü ne kadar artmışsa gidişi de o kadar yakındır. Erken seçim sandığı milletin önüne gelecek. Millet gereken demokrasi tokadını ilk seçimde atacak"